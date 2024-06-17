90 طالبًا من جامعة الملك خالد يشاركون في خدمة الحجاج في موسم حج 1445

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية الدكتور مسفر بن محمد الأسمري أن مشاركة طلاب الجامعة تأتي في ثلاثة مجالات أولها الرعاية الصحية، حيث يقوم بذلك طلاب الكليات الصحية، وثانيها الترجمة والإرشاد وينفذها عدد من طلاب كلية اللغات والترجمة، وآخرها تنظيم وإدارة الحشود من خلال عدد من طلاب مختلف الكليات بالجامعة.