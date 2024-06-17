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90 طالبًا من جامعة الملك خالد يشاركون في خدمة الحجاج في موسم حج 1445

"الأسمري": مشاركتهم تشمل 3 مجالات.. الرعاية الصحية والترجمة والإرشاد وتنظيم وإدارة الحشود
90 طالبًا من جامعة الملك خالد يشاركون في خدمة الحجاج في موسم حج 1445

تشارك جامعة الملك خالد في خدمة الحجاج في موسم حج هذا العام 1445هـ من خلال 90 طالبًا متطوعًا من مختلف الكليات، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية بالجامعة.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للتطوع والشراكة المجتمعية الدكتور مسفر بن محمد الأسمري أن مشاركة طلاب الجامعة تأتي في ثلاثة مجالات أولها الرعاية الصحية، حيث يقوم بذلك طلاب الكليات الصحية، وثانيها الترجمة والإرشاد وينفذها عدد من طلاب كلية اللغات والترجمة، وآخرها تنظيم وإدارة الحشود من خلال عدد من طلاب مختلف الكليات بالجامعة.

وأضاف "الأسمري" أن فريق العمل التطوعي من طلاب الجامعة يقوم بمساندة بعض الجهات المتخصصة المعنية بالحج وتقديم خدمات تطوعية نوعية ميدانية في هذه المجالات.

وتأتي مشاركة الجامعة في خدمة ضيوف الرحمن بشكل سنوي إيمانًا بالدور الوطني الذي يؤكد أهمية هذا الإسهام مع مختلف القطاعات.

جامعة الملك خالد
موسم حج 1445هـ

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