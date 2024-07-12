الطائف.. "عملية الـ4 ساعات" تنقذ مريضاً من "تَشوه كهفي في بطينات الدماغ"

وكان المريض قد راجع عيادة المخ والأعصاب بالمستشفى، مبينًا أنه يعاني من صداع مستمر مع اضطراب في السلوك، وبعد أن أجريت للمريض الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، تبين وجود تَشوّه كهفي نزفي في بطينات الدماغ.