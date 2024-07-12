الطائف.. "عملية الـ4 ساعات" تنقذ مريضاً من "تَشوه كهفي في بطينات الدماغ"
نجح فريق طبي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، في إنقاذ حياة مريض بالعقد الثاني من عمره، كان يعاني من صداع مستمر واضطراب في السلوك بسبب تَشوه كهفي في بطينات الدماغ، حيث نجح الفريق في علاج المريض بعد استئصال التشوّه في عملية استغرقت 4 ساعات.
وكان المريض قد راجع عيادة المخ والأعصاب بالمستشفى، مبينًا أنه يعاني من صداع مستمر مع اضطراب في السلوك، وبعد أن أجريت للمريض الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، تبين وجود تَشوّه كهفي نزفي في بطينات الدماغ.
الفريق الطبي قرر على وجه السرعة، إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية حديثة ومتقدمة عن طريق المجهر الدقيق تم خلالها إزالة الصفائح العظمية وفتح غشاء الأم الجافية المحيطة بالنخاع حتى الوصول إلى مكان التشوه الكهفي واستئصاله بالكامل وتنظيف النزيف المحيط به دون وقوع أي ضرر للنسيج العصبي.
العملية تكللت بالنجاح واستطاع المريض النهوض والسير على قدميه بدون أي مضاعفات، وبعد خروجه استكمل الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي وتمت متابعة حالته بالعيادات الخارجية والتي أكدت تحسن حالته بشكل كبير ولله الحمد.