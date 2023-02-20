استطلاع رأي يكشف نظرة المواطنين لحملة إغاثة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام، حول الحملة الشعبية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.
وتفصيلاً، شارك في الاستطلاع 925 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 55% ونسبة الإناث 45%، حيث جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: 97% من العينة أشعرتهم الحملة بالفخر لتوفر القيم الإنسانية النبيلة لدى السعوديين والمقيمين في المملكة و23% يودون التبرع ولكن يخشون أن تكون الإجراءات معقدة.
ويرى 90% من المشاركين في الاستطلاع أن الشفافية في إيصال التبرعات لمستحقيها تشكل دافعاً للتبرع عبر المنصات الرسمية و52% لا يعلمون أن التبرع عبر منصة "ساهم" لا يتطلب إدخال البيانات الشخصية كالإيميل ورقم الجوال، كما أن 48% لا يعلمون أنه يمكن التبرع باستخدام البيانات البنكية والخصم منها مباشرة.