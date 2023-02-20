استطلاع رأي يكشف نظرة المواطنين لحملة إغاثة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا

ويرى 90% من المشاركين في الاستطلاع أن الشفافية في إيصال التبرعات لمستحقيها تشكل دافعاً للتبرع عبر المنصات الرسمية و52% لا يعلمون أن التبرع عبر منصة "ساهم" لا يتطلب إدخال البيانات الشخصية كالإيميل ورقم الجوال، كما أن 48% لا يعلمون أنه يمكن التبرع باستخدام البيانات البنكية والخصم منها مباشرة.