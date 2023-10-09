إغاثي الملك يوزع 2.500 كرتون تمر بمحافظة عكار في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 2.500 كرتون تمر في محافظة عكار بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 12.500 فرد من اللاجئين السوريين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا في العالم.
كما احتفى المركز أمس الأول, في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن, باليوم المعلم العالمي, الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام.
وتضمنت الاحتفالية مشاركة طلبة القسم التعليمي في إحياء هذه المناسبة من خلال كتابة عبارات التهنئة والشكر لمعلميهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعبر عبر عن مدى امتنانهم للكادر التعليمي.
كما جرى تكريم منتسبي المركز السعودي لخدمة المجتمع بشهادات شكر وتقدير على جهودهم المبذولة في سبيل تطوير المركز.
ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تأكيد مكانة المعلم المهمة في العملية التعليمية لدى الطلاب القاطنين في المخيم، وتعزيز دوره في نفوس الطلاب والطالبات، وترسيخ رسالته السامية في بناء الأجيال.
في سياق آخر اختتم المركز أمس، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية قيرغيزستان، والمنفذ خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 7 أكتوبر 2023م، بمشاركة 30 متطوعًا.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 16 عملية قلب مفتوح، و63 عملية جراحية في القسطرة الداخلية والتشخيصية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 سلة غذائية في مديرية مقر بولاية غزني في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.