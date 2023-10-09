إغاثي الملك يوزع 2.500 كرتون تمر بمحافظة عكار في لبنان

ويأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تأكيد مكانة المعلم المهمة في العملية التعليمية لدى الطلاب القاطنين في المخيم، وتعزيز دوره في نفوس الطلاب والطالبات، وترسيخ رسالته السامية في بناء الأجيال.