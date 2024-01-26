بعد قرار "عطلة العيدين".. ما وضعية العاملين في جهة تطبق أكثر من نظام؟

تضمن قرار نظام "عطلة العيدين" الخاص بالخاضعين لنظام العمل، والذي تم الإفصاح عنه اليوم، العديد من التفاصيل، من أبرزها الجهات التي يخضع الموظفون فيها لأكثر من نظام "نظام العمل والخدمة المدنية" وغيره؛ إذ فسر كيف سيتم التعامل مع هذه الفئة؛ حيث سيتم تطبيق ما ورد في النظام على العاملين فيها الخاضعين لنظام العمل فقط.