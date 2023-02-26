بعد تغيير "العقاري" لنظام سداد قرضه القديم.. "القشقري": التغيير يرهق المقترضين القُدامى من المتقاعدين وكبار السنّ

ويعلق "القشقري" قائلاً: "المشكلة ذات شقّيْن: قانوني، وآخر إنساني، أمّا القانوني: فهو أنّ المقترضين القُدامى لديهم عقود سارية حسب شروط النظام القديم، فكيف تُغيِّرها إدارة الصندوق دون إجازة قانونية؟!، وأمّا الإنساني: فهو أنّ معظم من تبقّى من المقترضين القُدامى هم من المتقاعدين وكبار السنّ ذوي الدخل المحدود، ورفع قيمة تسديدهم الشهري من (٨٠٠ ريال) إلى (ألف ريال) لسنين عددًا؛ يزيدهم رهقاً، وهم أحوج للعشرة ريالات، فما بالكم بـ(٢٠٠ ريال) عدّاً ونقداً؟".