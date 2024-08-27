حصيلة يوليو.. "أبشر" نفذت أكثر من 7.7 مليون عملية إلكترونية

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوزت العمليات المنفذة 2.516.000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1.137.734 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و477.244 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و257.155 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 115.743 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار 107.245 شهادة خلو سوابق، وتمت إضافة 87.875 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 66.522 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و46.242 عملية نقل خدمات، وإجراء 44.810 عمليات تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و35.130 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد 33.646 رخصة سير، و18.635 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و13.783 في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7.853 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 7.453 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و7.450 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و4.257 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3.866 عملية تعديل مهنة، و3.493 استعلامًا عن معلومات المركبات، و3.256 عملية في الأسلحة الهوائية، 2.940 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج والعودة، و1.360 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.