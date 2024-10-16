للمرة الأولى في السعودية.. موسم الرياض يُطلق تجربة PUBG Mobile الحية

أُطلِقَت لعشاق الألعاب الإلكترونية تجربة حية فريدة من نوعها مستوحاة من لعبة PUBG Mobile الشهيرة، وذلك لأول مرة في المملكة في منطقة "بوليفارد سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض.
وابتداءً من الأحد 13 أكتوبر 2024 ولمدة 6 أشهر، سيحظى الزوار بفرصة الانغماس في عالم اللعبة المثيرة التي تصل مساحتها إلى 2000 متر مربع.
وتتيح التجربة، التي تستهدف فئة الشباب، للمشاركين الانخراط في منافسات ملحمية عبر أوضاع لعب متنوعة، حيث يتواجه فريقان مكونان من 15 لاعبًا، أو يخوض المشاركون تجربة Battle Royale للفوز كل على حدة، كما يستخدم اللاعبون أسلحة ومعدات ليزرية، يتنقلون بها عبر مناطق متعددة مثل الصحراء والغابة والميناء، مستعينين بصناديق الأدوات التي تمكنهم من شحن أسلحتهم واختيار التأثيرات المناسبة خلال المعركة.
وتبدأ التجربة باستقبال اللاعبين في منطقة تسجيل الحسابات لتتبّع الأداء، ثم ينتقلون إلى غرفة الأسلحة والتوجيه للاستعداد بعتادهم وتلقي التعليمات الاستراتيجية.
وبعد ذلك، يصعد اللاعبون على متن طائرة تحاكي عملية النقل إلى ميدان المعركة، حيث يخوضون قتالًا شرسًا للبقاء على قيد الحياة لمدة 15 دقيقة في ميدان مليء بالعقبات والمخابئ، مع إغلاق الميدان تدريجيًا حتى يظل لاعب واحد ليكون الفائز النهائي.
وتعدّ هذه التجربة واحدة من أبرز الفعاليات في موسم الرياض، حيث تقدم للاعبين فرصة فريدة لاختبار أجواء PUBG الحية وسط أجواء مليئة بالتشويق والمنافسة.