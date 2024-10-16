للمرة الأولى في السعودية.. موسم الرياض يُطلق تجربة PUBG Mobile الحية

وتتيح التجربة، التي تستهدف فئة الشباب، للمشاركين الانخراط في منافسات ملحمية عبر أوضاع لعب متنوعة، حيث يتواجه فريقان مكونان من 15 لاعبًا، أو يخوض المشاركون تجربة Battle Royale للفوز كل على حدة، كما يستخدم اللاعبون أسلحة ومعدات ليزرية، يتنقلون بها عبر مناطق متعددة مثل الصحراء والغابة والميناء، مستعينين بصناديق الأدوات التي تمكنهم من شحن أسلحتهم واختيار التأثيرات المناسبة خلال المعركة.