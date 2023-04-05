الوطني للتعليم الإلكتروني يدعو إلى الإبلاغ عن برامج التدريب غير المرخصة

وحثّ المركز الجهات المُقدِّمة لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني إلى المبادرة لإصدار التراخيص اللازمة، التي يتيحها المركز من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بتسهيل إجراءات رحلة الحصول على التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ بهدف ضمان جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتعزيز الثقة في برامجه ومخرجاته، ورفع كفاءة القطاع في المملكة.

وللمزيد، الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز nelc.gov.sa،