برنامج "الرياض آرت" يصدر بودكاست "سلسلة من نور"

وتتضمّن الحلقة الافتتاحية لـ"سلسلة من نور" مشاركة للمنتج الموسيقي الأمريكي سويز بيتز، الحائز على جائزة "غرامي" الذي قدّم عددًا من الإسهامات في المجالين الثقافي والإبداعي في المملكة من خلال إنشاء وكالة إبداعية عالمية في المملكة عام 2021م؛ حيث تتناول الحلقة المقومات الكبيرة التي تتمتع بها قطاعات الثقافة والفنون والتراث والتاريخ في المملكة، ومدى اهتمام المجتمع السعودي بمواكبة التحديث والتطور في هذه القطاعات، كسائر القطاعات الإبداعية الأخرى، والفرص المتاحة للاستفادة من تجربة المملكة في هذا المجال.