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"البريثن" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين لدى سلطنة بروناي
أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة وتطلعاته لتنمية وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين
رفع السفير محمد بن عبدالله البريثن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام.
وأعرب عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، وتطلعاته لتنمية وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، سائلًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.