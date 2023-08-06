"البريثن" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لخادم الحرمين لدى سلطنة بروناي

رفع السفير محمد بن عبدالله البريثن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام.