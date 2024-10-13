سفير السعودية في لبنان: المساعدات تقدم بأقصى معايير الشفافية وفريق مختص لتقديم الدعم المتكامل

أكد وليد بخاري، السفير السعودي في لبنان، أن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي وصلت اليوم إلى مطار بيروت، مضيفاً أنه يأتي هذا الدعم تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.
وأوضح في تصريحات إعلامية، أن هذا الدعم يأتي في مرحلة صعبة للغاية ليؤكد أن الشعب اللبناني الشقيق يجب الوقوف بجانبه في هذه الأزمة وتقديم المساندة لمواجهة هذه التحديات الصعبة.
وأكد أن الكل يدرك أن المملكة العربية السعودية قدمت وتقدم هذا الدعم استمراراً لمسيرة التعاون والاهتمام المشترك، وهذه المساعدات والجسر الجوي يقدم بأقصى معايير الشفافية وهناك فريق مختص قدم من المملكة لتقديم الدعم المتكامل. ولفت إلى أن هذه الجسر الجوي سيتوالى طيلة الأيام المقبلة فهناك أكثر من 350 طناً من المواد الإغاثية الطبية والمستلزمات اللازمة للمساندة في هذا الوقت الصعب.