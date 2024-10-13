سفير السعودية في لبنان: المساعدات تقدم بأقصى معايير الشفافية وفريق مختص لتقديم الدعم المتكامل

أكد وليد بخاري، السفير السعودي في لبنان، أن أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي وصلت اليوم إلى مطار بيروت، مضيفاً أنه يأتي هذا الدعم تأكيداً لاهتمام القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله.