خلال العشر الأواخر من رمضان.. "السياحة" تكثف جولاتها الرقابية في مكة والمدينة

كثفت وزارة السياحة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت بمتابعة وتوجيه وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار والتعامل المباشر مع الشكاوى المقدمة من قبلهم.
ورفعت الوزارة طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض في كلٍّ من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، ما نتج عنه زيادة عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، حيث تجاوز عددها في العاصمة المقدسة أكثر من 900 جولة حتى حينه، وتم خلالها رصد أكثر من 160 مخالفة، شملت 140 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و24 مخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.
وفي المدينة المنورة، فقد تجاوز عدد الجولات الرقابية والتفتيشية أكثر من 210 جولات، تم خلالها رصد 60 مخالفة، وتمثلت المخالفات في 54 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و6 مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص.
وتأتي هذه الجولات الرقابية والتفتيشية في إطار حرص الوزارة على ضمان مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، تنفيذاً لتوجيهات القيادة.
وأبانت الوزارة أن غرف العمليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتلقى الشكاوى المتعلقة بمرافق الضيافة والخدمات السياحية على مدار الساعة طيلة أيام الشهر الكريم، حيث تجاوز عدد الشكاوى الواردة في العاصمة المقدسة 1060 شكوى حتى تاريخه، فيما تجاوز عدد الشكاوى التي تم تلقيها في المدينة المنورة 220 شكوى، على أن يتم معالجتها خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها.
كما نوّهت الوزارة أنه بإمكان الجميع تقديم ملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية، عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع مركز العناية بالمستفيدين الموحد 930.