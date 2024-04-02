خلال العشر الأواخر من رمضان.. "السياحة" تكثف جولاتها الرقابية في مكة والمدينة

ورفعت الوزارة طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض في كلٍّ من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، ما نتج عنه زيادة عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، حيث تجاوز عددها في العاصمة المقدسة أكثر من 900 جولة حتى حينه، وتم خلالها رصد أكثر من 160 مخالفة، شملت 140 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و24 مخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.