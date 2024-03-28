استثمار وفرص.. مذكرة تفاهم تجمع هيئة الأفلام و"بونا" الصينية يشهدها "بدر بن فرحان"

وتُعَد مجموعة فيلم بونا التي تأسست في عام 1999م، واحدةً من أبرز شركات توزيع وإنتاج الأفلام في جمهورية الصين الشعبية، وتعمل المجموعة في عدة مجالات رئيسية داخل صناعة السينما؛ بما في ذلك إنتاج الأفلام، والتوزيع، والعرض في دور السينما، والحقوق الإعلامية.. وأنتجت ووزعت عددًا من الأفلام الناجحة التي حققت إيرادات كبيرة في شباك التذاكر الصيني والعالمي، كما أنها تلعب دورًا مهمًّا في تعزيز التبادل الثقافي والفني بين الصين والعالم من خلال مشاركتها في المهرجانات السينمائية الدولية وتعاونها مع شركاء دوليين.