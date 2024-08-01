استطلاع الآراء حول وثيقة "معيار عمليات الإتلاف أو المسح الآمن للأجهزة ووسائط التخزين"

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة المطروحة لمرئيات العموم، تستهدف الجهات الحكومية في المملكة، وجهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها، كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى -بما فيها جهات القطاع الخاص- من غير ذات البنى التحتية الحساسة، والجهات غير الربحية في المملكة على الاستفادة من هذا المعيار؛ للحد من مخاطر الأمن السيبراني لديها.