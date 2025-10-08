بيئة العاصمة المقدسة تزيل خطراً بيئياً بردم بئر مكشوفة في حي الفيصل بالجعرانة

وأوضح مدير المكتب الدكتور محمد بن عبد الله الحتيرشي أن البئر كانت تشكّل خطرًا مباشرًا على المارة وسكان الحي لقربها من الطريق العام، مؤكداً أن فرق المكتب تعاملت مع البلاغ بسرعة وكفاءة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان السلامة العامة ومنع وقوع الحوادث.