بيئة العاصمة المقدسة تزيل خطراً بيئياً بردم بئر مكشوفة في حي الفيصل بالجعرانة

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلاً في قسم المياه، عملية ردم بئر مكشوفة مجهولة المالك تقع بجوار الطريق العام في حي الفيصل بالجعرانة، وذلك ضمن جهود المكتب المستمرة لحماية الأرواح وتعزيز السلامة العامة في المناطق السكنية والطرق الحيوية.
وأوضح مدير المكتب الدكتور محمد بن عبد الله الحتيرشي أن البئر كانت تشكّل خطرًا مباشرًا على المارة وسكان الحي لقربها من الطريق العام، مؤكداً أن فرق المكتب تعاملت مع البلاغ بسرعة وكفاءة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان السلامة العامة ومنع وقوع الحوادث.
ودعا الحتيرشي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الوزارة عبر الإبلاغ عن أي آبار مكشوفة أو مهجورة من خلال القنوات الرسمية أو تطبيق “بلّغ عن بئر مكشوفة”، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتعزيزًا لسلامة المجتمع.