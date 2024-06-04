"الجلاجل" يتفقد جاهزية خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة

قام وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل اليوم ,بعددٍ من الجولات التفقدية الشاملة على خدمات المنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، حيث زار تجمع مكة الصحي ومنشآت الرعاية الصحية بمشعري عرفات ومنى بمكة المكرمة، ومقر هيئة الهلال الأحمر، وذلك حرصاً على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1445.