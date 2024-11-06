انطلاق مهرجان "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" بمدينة حائل غدًا

ويضم المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام، العديد من الأنشطة والفعاليات منها الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، والطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، والركايب، واغرسها، والهايكنج، وركن المقاهي.