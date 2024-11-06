انطلاق مهرجان "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" بمدينة حائل غدًا

يشهد وادي السلف بمدينة حائل، غدًا الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في دورته الرابعة.
ويضم المهرجان الذي يستمر لمدة 10 أيام، العديد من الأنشطة والفعاليات منها الخيمة الشعبية، وسوق الأولين، والحرف اليدوية، وتحدي البطولات، والرماية، والطفل، والفنون الشعبية، والتحف والنوادر، والركايب، واغرسها، والهايكنج، وركن المقاهي.
ويشارك في مهرجان وادي السلف، هيئة تطوير منطقة حائل، ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج.
وتهدف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من تنظيم هذه الفعاليات البيئية والترفيهية للمجتمع المحلي؛ للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود التي تقدم داخل حدود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، من تنمية للغطاء النباتي وتوفير بيئة خصبة للحياة الفطرية وعناية وحماية لمقدرات المحمية.
كما تحرص على استحداث وجهات سياحية جديدة وترفيهية لجذب المهتمين والزوار في ظل ما تمتلكه المحمية من مواقع مميزة ومقدرات كبيرة ومتنوعة تلقى اهتمامًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمعات المحلية والدولية.
يُذكر أن مهرجان وادي السلف الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حائل يستقبل زواره يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 11 مساءً، طيلة مدة المهرجان الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري في منطقة حائل.