"Yellow Door Energy": يتوافق التزامنا مع التزام السعودية نحو الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الجديدة

ويتوافق التزام Yellow Door Energy مع التزام السعودية بالطاقة الشمسية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية الجديدة، حيث يعكف فريق العمل في الشركة على متابعة الأسواق العالمية لجلب أحدث الحلول المبتكرة عالية الكفاءة لعملائنا. ومن الأمثلة على ذلك، نماذج الألواح الشمسية ثنائية المحور، وإضافة أنظمة تتبع الطاقة الشمسية لزيادة الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية مع أنظمة البطاريات لتخزين الكهرباء الفائضة واستخدامها خلال الأيام التي تكثر فيها السحب (أو في المساء). كما نهتم بحلول النقل الكهربائي، وعملنا على تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية لبعض العملاء.