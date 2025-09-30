السواحه يبحث مع وزيري جنوب أفريقيا وفنلندا تعزيز الشراكة الرقمية والابتكار

في إطار اجتماعات وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين المنعقدة في جنوب أفريقيا، عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اجتماعًا مع وزير الاتصالات والابتكار الرقمي في جنوب أفريقيا سولي ملاتسي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال، بما يتماشى مع أهداف مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما اجتمع الوزير مع وزيرة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا لولو رانّه، حيث جرى بحث التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتوسيع مجالات الشراكة في التقنيات الناشئة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين الرياديين، وفتح آفاق جديدة للابتكار.