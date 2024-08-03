مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينقذ حياة طفل خديج عانى من نزف حاد بالدماغ بتدخل طبي متقدم

وأوضح د.العوجان الحاصل على زمالة جامعة أولسان الكورية ومركز آسان الطبي في جراحة المخ والأعصاب للأطفال، أن الإجراء الطبي مضى كما رُسم له في الخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام بفضل الله، ونُقل الطفل بحالة صحية مستقرة إلى العناية المركزة، تحت المراقبة الطبية اللصيقة مع تجاوز مرحلة الخطر بفضل الله، ولاحقًا أكدت المتابعة استقرار محيط الرأس، منبهًا إلى أن هذا التدخل الطبي يعد أحدث ما وصل إليه الطب في علاج مثل هذه الحالات، التي كانت تعالج في السابق بالطرق الجراحية التقليدية.