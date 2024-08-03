مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينقذ حياة طفل خديج عانى من نزف حاد بالدماغ بتدخل طبي متقدم

بفضل الله، أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، طفلًا خديجًا عمره شهر، ولد "في 26 أسبوع" وهو مصاب بعدة أمراض باطنية، ويصاحبها نزيف حاد بالدماغ، سبّب طيفًا واسعًا من الأعراض الحادة.. ذكر ذلك د.عبدالرازق العوجان استشاري جراحة العمود الفقري والمخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال إن الطفل وُلد بحالة صحية معقدة، وغير مستقرة وبأعراض حادة كتوقف التنفس، وتغيرات في ضغط الدم وضربات القلب، وعدم القدرة على الرضاعة، واختلاجات وحركات غير منتظمة، وكبر بمحيط الرأس ونوبات فقدان وعي، وأُخضع لعدة فحوصات أبرزها الأشعة الصوتية والرنين المغناطيسي، وأظهرت النتائج وجود نزيف حاد بالمخ مع توسع في بطينات الدماغ، وسبّب ذلك ضغطًا حادًّا على الأجزاء الداخلية، وتوسع محيط الرأس.
واستطرد د.العوجان أن الفريق الطبي الذي شارك فيه د.فهد الصفيان استشاري العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة، درَس الحالة بشكل عاجل، وخلُص إلى ضرورة التدخل بشكل سريع، لإنقاذ حياة الطفل الذي كان في حالة حرجة، فتم عمل تدخل متقدم عبر مناظير الدماغ، جرى فيه إزالة خثرات الدم وتنظيف سوائل الدماغ، وتحرير الأعضاء الداخلية من الضغط، إضافة إلى وضع صمام احتياطي للسحب مجددًا، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح د.العوجان الحاصل على زمالة جامعة أولسان الكورية ومركز آسان الطبي في جراحة المخ والأعصاب للأطفال، أن الإجراء الطبي مضى كما رُسم له في الخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام بفضل الله، ونُقل الطفل بحالة صحية مستقرة إلى العناية المركزة، تحت المراقبة الطبية اللصيقة مع تجاوز مرحلة الخطر بفضل الله، ولاحقًا أكدت المتابعة استقرار محيط الرأس، منبهًا إلى أن هذا التدخل الطبي يعد أحدث ما وصل إليه الطب في علاج مثل هذه الحالات، التي كانت تعالج في السابق بالطرق الجراحية التقليدية.
يُذكر أن مستشفى دكتور سليمان الحبيب بالخبر نجح في الحصول على العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية، ومن ضمنها HIMSS STAGE 7، وJCI، إضافة إلى جائزة GHA المتميزة لخدمات السياحة العلاجية، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراضCAP وغيرها.