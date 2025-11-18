تحليق طائرات حربية فوق البيت الأبيض ترحيبًا بقدوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

حلّقت الطائرات الحربية الأميركية في سماء العاصمة واشنطن فوق مقرّ البيت الأبيض، في مشهد احتفائي ترحيبي بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.
ويأتي هذا الاستقبال الاستثنائي الذي شهده محيط البيت الأبيض تأكيدًا على مكانة سمو ولي العهد ودور المملكة المحوري في العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن.
ووجدت هذه اللحظة صدى واسعًا لدى الحضور ومتابعي المشهد، حيث عكست حفاوة الترحيب التي أبدتها الولايات المتحدة بزيارة سمو ولي العهد والاهتمام الكبير الذي توليه للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.