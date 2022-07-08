مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة ..منها يزلف الحجاج إلى الحرم

مزدلفة.. ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي ''يوم عيد الأضحى'' ليفيضوا بعد ذلك إلى منى. والمبيت بمزدلفة واجب، فمن تركه عليه دم، والمستحب الاقتداء برسول الله- صلى الله عليه وسلم- في المبيت إلى أن يُصبح، ويعود سبب تسميتها بمزدلفة ''وفقًا للعلماء والمؤرخين''، نظرًا لنزول الناس بها في زلف الليل، وقيل أيضًا لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم، كما قيل إن السبب أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعًا، فيما سماها الله- تعالى- المشعر الحرام، وذكرها في قوله: ''فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام''.