نسبة الامتثال 96%.. "أمانة جازان" تنفّذ قرابة 15 ألف جولة تفتيشية على المراكز التجارية

نفّذت أمانة منطقة جازان، خلال شهر أغسطس 14.715 جولةً رقابيةً تفتيشيةً على المراكز التجارية، والمنشآت الغذائية، والمحال الصحية، والأسواق، والمطاعم بالمنطقة.
وبيّنت الأمانة أن الهدف من الجولات هو رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية؛ لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأكدت أن الجولات كشفت عن تحقيق نسبة 96% امتثال في المنشآت بمنطقة جازان؛ مما يعكس مدى حرص واهتمام المنشآت بالمعايير.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بنشر عدة رسائل توعوية تمثلت في مجموعة نصائح مهمة ينبغي مراعاتها؛ مثل مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء، وعدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مراعاة اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية؛ داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال على 940 وإبلاغهم بذلك.