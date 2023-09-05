نسبة الامتثال 96%.. "أمانة جازان" تنفّذ قرابة 15 ألف جولة تفتيشية على المراكز التجارية

وأوضحت الأمانة أنها قامت بنشر عدة رسائل توعوية تمثلت في مجموعة ‏نصائح مهمة ينبغي مراعاتها؛ مثل مراجعة تاريخ انتهاء الصلاحية قبل ‏الشراء، وعدم شراء المواد الغذائية مجهولة المصدر، إضافة إلى مراعاة ‏اتباع العاملين والبائعين للاشتراطات الصحية؛ داعية الجميع في حال وجود أي ملاحظات إلى المبادرة بالاتصال ‏على 940 وإبلاغهم بذلك.‏