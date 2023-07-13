جامعة أم القرى.. إعلان القبول ببرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ

وبيّنت أنه يمكن للراغبين والراغبات في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالجامعة، الاطلاع على شروط القبول المعلن عنها والمنصوص عليها في اللائحة المنظّمة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، وقواعدها التنفيذية بجامعة أم القرى عبر الموقع الإلكتروني للعمادة، لافتة النظر إلى أن الشروط العامة للقبول في برامج الدراسات العليا تتمثّل في: أن يكون المتقدم سعوديَ الجنسية، أو حاصلًا على منحة دراسية للدراسات العليا، وكذلك حصول المتقدّم على تقدير جيد جدًّا في الدرجة العلمية السابقة للبرنامج المتقدّم عليه، وكذا أن يكون حاصلًا على ذلك المؤهّل من جامعة سعودية، أو من جامعة معترف بها، ويشترط معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من جامعة خارج المملكة، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار القدرات العامة للجامعيين، على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار خمس سنوات.