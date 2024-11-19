مهدد بالانقراض وحوصر بفخ غير قانوني.. مفتشو محمية محمد بن سلمان ينقذون "صقرًا أسخم"

وقالت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية: "بعد فحص صحي كامل من طبيبنا البيطري الدكتور حسن، أعيد إطلاق الصقر إلى البرية، ويعتمد بقاؤه على المناطق الحيوية التي تحرسها المحمية؛ لافتة إلى أن الحفاظ على هذه الموائل ضروري لبقائهم".