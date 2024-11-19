مهدد بالانقراض وحوصر بفخ غير قانوني.. مفتشو محمية محمد بن سلمان ينقذون "صقرًا أسخم"

أنقذ مفتشو محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية "صقرًا أسخم"، كان محاصرًا في فخ غير قانوني؛ حيث تعتبر هذه الفصيلة مصنفة الآن على أنها مهددة بخطر انقراض أدنى.
وقالت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية: "بعد فحص صحي كامل من طبيبنا البيطري الدكتور حسن، أعيد إطلاق الصقر إلى البرية، ويعتمد بقاؤه على المناطق الحيوية التي تحرسها المحمية؛ لافتة إلى أن الحفاظ على هذه الموائل ضروري لبقائهم".
وأوضحت الهيئة أن صقر الأسخم يهاجر مسافات شاسعة ويعتمد على المناطق الحيوية في المحمية لمرور آمن.
وأضافت: "تشكل الأفخاخ غير القانونية تهديدًا لهذه الطيور النادرة، ويقوم حراسنا بدوريات لحمايتها".
وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أدرج الصقر الأسخم كنوع "مهدد بخطر انقراض أدنى" بسبب فقدان الموائل، والتدخلات البشرية، خاصة في مناطق تكاثره.
ويبلغ عدد صقور الأسخم عالميًّا بين 2.298 و3.194 فقط.
وأكدت هيئةُ تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أن المحمية تعمل على حفظ الموائل الحيوية للأنواع النادرة مثل صقر الأسخم، لحماية بقائها ودعم تكاثرها.