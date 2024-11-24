"السديس" يدشن الموقع الإلكتروني لرئاسة شؤون الحرمين بهويته الإبداعية الجديدة

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الموقع الإلكتروني للرئاسة بهويته الإبداعية الجديدة، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على الترتيبات التنظيمية للرئاسة.
وقال السديس، إن رئاسة الشؤون الدينية تسعى من خلال تدشين الموقع الإلكتروني إلى إيصال رسالتها الدينية الوسطية للعالم بعدة لغات، وبث خطب الجمعة من الحرمين والدروس العلمية والمحاضرات الإرشادية التوجيهية، إضافة إلى نشر الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاح للمنظومة الدينية، لإثراء التجربة الدينية الرقمية للحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير، وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي #الحرمين_الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة، فضلاً عن تسليط الضوء إعلاميًا على مخرجات الرئاسة رقميًا، وصناعة المحتوى الديني الإثرائي للقاصدين والزائرين، وتكريس قيم التسامح والوسطية في البشرية من قلب الحرمين، وإيصال رسالتهما الدينية عالميًا باللغات المختلفة، وإبراز جهود الدولة المباركة في خدمتهما وخدمة ضيوف الرحمن والزائرين.
وأضاف؛ أن الموقع الإلكتروني سيكون بمثابة منصة رقمية متكاملة لإبراز مكانة #الحرمين_الشريفين، ونشر المنهج الإسلامي القائم على الوسطية والاعتدال، وسيقدم العديد من الخدمات الرقمية الدينية المتميزة، مثل بث الدروس العلمية والمحاضرات المباشرة، فضلاً عن نشر أخبار الرئاسة بشكل دوري.
وأوضح السديس أن تدشين الموقع يتماشى مع التطورات السريعة في عالم الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي، ويجسد حرص الرئاسة على مواكبة المتغيرات الحديثة في جميع المجالات، مع الحفاظ على الأصالة الإسلامية.
واختتم بالتأكيد على أن الموقع الإلكتروني سيعزز قدرة الرئاسة على نشر رسالة الحرمين الشريفين الوسطية إلى العالم، من خلال التقارير الدينية والدروس العلمية والتوجيهية والإرشادية التي تسهم في نشر قيم الإسلام السمحة.
ويأتي تدشين موقع الرئاسة ليسهم في تعزيز مكانة #الحرمين_الشريفين في نفوس المسلمين حول العالم دينيًا، وليعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.
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