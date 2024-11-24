"السديس" يدشن الموقع الإلكتروني لرئاسة شؤون الحرمين بهويته الإبداعية الجديدة

وقال السديس، إن رئاسة الشؤون الدينية تسعى من خلال تدشين الموقع الإلكتروني إلى إيصال رسالتها الدينية الوسطية للعالم بعدة لغات، وبث خطب الجمعة من الحرمين والدروس العلمية والمحاضرات الإرشادية التوجيهية، إضافة إلى نشر الأخبار والتقارير المصورة وقصص النجاح للمنظومة الدينية، لإثراء التجربة الدينية الرقمية للحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير، وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي #الحرمين_الشريفين ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة، فضلاً عن تسليط الضوء إعلاميًا على مخرجات الرئاسة رقميًا، وصناعة المحتوى الديني الإثرائي للقاصدين والزائرين، وتكريس قيم التسامح والوسطية في البشرية من قلب الحرمين، وإيصال رسالتهما الدينية عالميًا باللغات المختلفة، وإبراز جهود الدولة المباركة في خدمتهما وخدمة ضيوف الرحمن والزائرين.