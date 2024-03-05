وزير البيئة يؤكد سعي المملكة لتوسيع اهتمامها بقضايا البيئة والمناخ

ولفت إلى أن هذا يتمثل في مبادرة "السعودية الخضراء" وقمة الشرق الأوسط الأخضر، والتي انبثق عنها إنشاء المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، والذي أعلن عنه سمو ولي العهد، في قمة الشرق الأوسط، التي عقدت في العاصمة الرياض مطلع العام 2020؛ ليكون مركزًا إقليميًا للمساعدة في تبادل وتطوير المعلومات ودعم الخطط والبرامج، على المستويين الإقليمي والدولي، وتحقيقًا لأهداف منظمة الأرصاد العالمية في مجابهة العواصف الغبارية والرملية، اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا؛ لكونه أحد المراكز الإقليمية الأربعة المعتمدة من قبل "WMO"، معتبرًا أن هذا المؤتمر يمثل أحد ثمار مبادرات المملكة النوعية.