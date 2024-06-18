جهود "إغاثي الملك".. الأضاحي والرعاية الطبية في سوريا وخدمات وأدوات تعليمية في اليمن

يذكر أن المشروع يهدف إلى كفالة 1.300 يتيم ويتيمة بشكل مباشر من أسر الأيتام في 8 محافظات يمنية عدن، ولحج، ومأرب، والمهرة، وحضرموت، والحديدة، وتعز، والجوف؛ بهدف الإسهام في إيجاد فرص عمل مستدامة للأسر التي فقدت مُعِيلها وتحويلها إلى أسر منتجة، كما يتضمن المشروع تدريب وتمكين 440 فرداً من الأسر، التي فقدت معيلها لتطوير قدراتها حول مشاريع سُبل العيش وتزويدها بمشاريع صغيرة مدرّة للدخل وتوفير مستلزماتها الأساسية.