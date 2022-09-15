"الغذاء والدواء" تنظم ورشة عمل حول "أعطال الأجهزة الطبية"

وتناولت الورشة التأكيد على دور الممارس الصحي في سرعة الإبلاغ عن الأعطال في الأجهزة الطبية والاستجابة للتنبيهات المرسلة من قبل هيئة الغذاء والدواء، والتي من شأنها المساهمة في الحفاظ على سلامة المرضى ورفع ثقافة الإبلاغ؛ لما له من دور كبير في الاكتشاف المبكر والوقاية من الأحداث الجسيمة قبل وقوعها.