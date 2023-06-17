جِمال مذعورة وبيض.. "النعام العربي".. قصة نصف قرن وتوطين لـ"أحمر الرقبة"

وجاء في وصف بيئة "النعام العربي" وانتشاره سابقًا في الجزيرة العربية ما قاله الرحالة البريطاني ويليام جيفورد بلجريف، خلال جولته عام 1862م في وادي السرحان شمال غرب المملكة: "شاهدنا في هذه المنطقة قطيعًا كبيرًا من النعام، والنعامة هي أحسن الطيور التي تعيش على سطح هذه الأرض، كما أنها أصعب الطيور فيما يتعلق بالاقتراب منها، وعندما شاهدنا النعام من بُعد وهو يجري واحدة إثر أخرى في صف طويل؛ ظَهَر كما لو كانت حياته تعتمد على هذا الصف، فاعتقدناها مجموعة من الجمال المذعورة"؛ مضيفًا: "اصطياد بعض القبائل له كان نظرًا للإقبال على شراء ريشه".