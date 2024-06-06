في 6 مجالات.. "الثقافة" و"البيئة" تطلقان منحة دراسات الإبل لتعزيز البحث العلمي

وفي المجال الخامس البيئي فستتركز الأبحاث المطلوبة على الدراسات المرتبطة بالتنمية البيئية المستدامة عبر استخدام الأراضي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في رعي الإبل، ودورها في التوازن البيئي الزراعي للأراضي القاحلة، والأثر البيئي من تربية الإبل، وكيف تؤثر في الاستدامة البيئية، وابتكار طرق علمية لمعالجتها. أما في المجال السادس والأخير، المجال الصحي، فسيتم التركيز على الدراسات المرتبطة بمنتجات الإبل، وأثرها الطبي والعلاجي، وتطوير تكنولوجيا قياس جودةِ لحمِها، إلى جانب دراساتٍ عن الخريطة الجينية للإبل، وحفظ سلالاتها وتوثيقها.