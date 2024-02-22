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يُذَكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية.. "وزير الإعلام" يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

"الدوسري": يعزز في نفوسنا الفخر والاعتزاز بقيادتنا ووطننا وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ
وزير الإعلام سلمان الدوسري
وزير الإعلام سلمان الدوسري

رفع وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أسمى عبارات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال الدوسري في تصريح بهذه المناسبة: إن يوم التأسيس يذكّرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية، ويعزز في نفوسنا فخرنا واعتزازنا بقيادتنا العظيمة ووطننا العزيز وإنجازاته الكبرى على امتداد التاريخ.

وأضاف وزير الإعلام أن ذكرى التأسيس تأتي هذا العام وقد قطعت مملكتنا الغالية شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات، لتبقى شاهدًا على أزهى عصور النهضة والبناء، في طريقها إلى الغد المشرق والمستقبل الزاهر بإذن الله.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز، ويديم علينا نعمة الاستقرار والازدهار.

وزير الإعلام
سلمان الدوسري
يوم التأسيس 2024

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