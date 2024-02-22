يُذَكرنا بأمجادنا العريقة وأصالتنا الحضارية.. "وزير الإعلام" يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس

وأضاف وزير الإعلام أن ذكرى التأسيس تأتي هذا العام وقد قطعت مملكتنا الغالية شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات، لتبقى شاهدًا على أزهى عصور النهضة والبناء، في طريقها إلى الغد المشرق والمستقبل الزاهر بإذن الله.