17 ساعة عزلة بين جبال عسير وجازان.. تدخّل "فزعة" يُنقِذ 3 شباب عَلِقوا بوادي بيش

نجح فريق فزعة التطوعي بمحافظة الريث بمنطقة جازان، في إنقاذ ثلاث شباب علقوا في وادي "بيش" الفاصل بين منطقة عسير وجازان، والذي يبعد مسافة طويلة عن منطقة جازان وعن الخدمات والطرق المعبدة وشبكات الاتصال؛ حيث عَلِقَت سيارتهم الخاصة التي تُقِلهم في منتصف الوادي في تمام الساعة 11 ظهرًا، واستمروا في ذلك الوادي ١٧ ساعة.
وأفاد الفريق، بأنه تلقى بلاغًا بعد منتصف الليل يفيد بوجود سيارة عالقة في ذلك الوادي يتواجد بها ثلاثة شباب في حالة صعبة؛ مما توجب على الفريق التوجه فورًا وبأسرع وقت ممكن بسياراتهم الخاصة ووسائل الإنقاذ اللازمة لإنقاذهم.
من جهة أخرى، أفاد مسؤول الفرقة المشاركة من الفريق جبار الريثي، بأن الفريق انطلق في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بكل وسائل الإنقاذ والسلامة، وتم الوصول لموقع الحالة في تمام الساعة الثالثة فجرًا مع مجموعة من زملاء الفريق التطوعي بمحافظة الريث.. ولبعد المسافة ووعورة الطريق كان الوقت طويلًا؛ ولكن بفضل الله تَمكن الفريق من الوصول لهم وهم بصحة جيدة وتم إنقاذهم ومرافقتهم.
وأضاف قائد الفريق محمد مداوي الريثي، أن فريق "فزعة" التطوعي بمحافظة الريث دائمًا وعلى مدار الساعة يتواجد في خدمة العديد من الحالات الإنسانية بالمحافظة وخارج المحافظة، ويتمكن من الوصول والنجاح في أصعب المواقف والأوقات، وكل ذلك بفضل الله ثم بجهود وتعاون المتطوعين من أبناء محافظة الريث المختصين في عمليات الإنقاذ والبحث والتسلق وغيرها؛ مشيرًا إلى استمرارهم في الجانب التطوعي الذي يخدم المواطنين حسب توجيهات القيادة والخطة الوطنية للمملكة.