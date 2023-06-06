17 ساعة عزلة بين جبال عسير وجازان.. تدخّل "فزعة" يُنقِذ 3 شباب عَلِقوا بوادي بيش

وأضاف قائد الفريق محمد مداوي الريثي، أن فريق "فزعة" التطوعي بمحافظة الريث دائمًا وعلى مدار الساعة يتواجد في خدمة العديد من الحالات الإنسانية بالمحافظة وخارج المحافظة، ويتمكن من الوصول والنجاح في أصعب المواقف والأوقات، وكل ذلك بفضل الله ثم بجهود وتعاون المتطوعين من أبناء محافظة الريث المختصين في عمليات الإنقاذ والبحث والتسلق وغيرها؛ مشيرًا إلى استمرارهم في الجانب التطوعي الذي يخدم المواطنين حسب توجيهات القيادة والخطة الوطنية للمملكة.