عن فواتير الماء والكهرباء.. "المرواني": هذه أقوى رسالة مقلقة على قلب المواطن

وفي مقاله "الماء والكهرباء!!" بصحيفة "المدينة"، يقول المرواني: " (تمت قراءة العداد، وستصدر فاتورتك بعد ثلاثة أيام)!! أقوى رسالة مقلقة من شركة المياه على قلب المواطن العادي.. يعيش بعدها حالة من القلق التام والدعاء المستمر: يا رب استر من فاتورة الماء!! لأنك لا تعلم ماذا ستكون قيمتها؟، هل ستكون بقيمة لا تتجاوز ٢٠٠ أو ٣٠٠ ريال على الأكثر؟، أم ستكون أقل؟ أم ستكون المفاجأة، ويكون هذا المواطن أو ذاك هو ضحية هذا الشهر؛ بفاتورة قد تصل حسب ما أسمع ومر بي، نصف راتبك إن كنتَ من متوسطي الدخل، أو راتبك كله إن كنتَ من محدودي الدخل؟".