"الزعاق": الشمس ستكون باتجاه القِبلة على مستوى العالم وقت أذان الظهر على الحرم اليوم

وأضاف الزعاق؛ أن محطات العبور، هي خط الاستواء الذي تعبره الشمس مرتين في العام، ومحطات الوصول، هي مدارا الجدي والسرطان؛ أي إنها تتعامد على جميع الأماكن الواقعة بين المدارَيْن.