الأعلى 45 مئوية والأدنى 11.. "الأرصاد" يكشف عن درجات الحرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث مكة المكرّمة 45 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 11 مئوية.