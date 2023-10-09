الأعلى 45 مئوية والأدنى 11.. "الأرصاد" يكشف عن درجات الحرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث مكة المكرّمة 45 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 11 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 45 مئوية، فيما سجّلت جدة والدمام والعلا والأحساء 41 درجة، وكل من المدينة المنوّرة وبريدة والصمان وينبع 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 11 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة 18 درجة، ثم نجران وطريف والطائف والقريات 19 درجة، وعرعر وبيشة 21 مئوية.
وسجّلت جدة وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 85%.