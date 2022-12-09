"قمة التعاون الصينية": الرياض ركيزة الأمن والاستقرار.. والعرب يسابقون على التقدُّم والنهضة

تأتي قمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية لتعزيز دور السعودية بوصفها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومد جسور التواصل مع الصين، من خلال تنسيق مواقف الجانبين، والخروج بتصوُّر وآليات تفاهُم مشتركة، وإطلاق ودعم المبادرات النوعية.
ويعكس انعقاد قمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية في السعودية حرص القيادات الصينية والعربية على تطوير أوجه التعاون المشترك، ومواءمة التوجهات الاستراتيجية للدول العربية مع الصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، "قمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية"، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
واختتم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، أعمال "قمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية"، التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وأعلن سمو ولي العهد اختتام القمة قائلاً: "نؤكد للعالم أجمع أن العرب سوف يسابقون على التقدُّم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم. أُعلن اختتام القمة، وأرفع الجلسة. شكرًا".