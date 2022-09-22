فعاليات "ملكية مكة" تستقبل 5 آلاف زائر في يومها الأول للاحتفاء باليوم الوطني 92

انطلقت اليوم (الخميس 22 سبتمبر) فعاليات اليوم الوطني 92، "هي لنا دار"، التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية في مكة المكرمة، وتستمر إلى يوم السبت 24 سبتمبر، وبدعم شرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر وهيئة السياحة.
وتفصيلاً، استقبلت الفعالية والتي تقام في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية في مكة المكرمة، في يومها الأول أكثر من 5000 زائر، بعروض الخيول والفرسان السعوديين وجدارية الرسم الجرافيتي لمواهب شابة، كما شهدت الفعالية عروضاً فلكلورية تمثل مناطق المملكة وأركان تعرض مقتنيات وأزياء شعبية تمثل مناطق المملكة إضافة إلى ركن الحارة المكية.
وشاركت عدد من الجهات الحكومية والخاصة بمعارض إثرائية منها: ركن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ويشمل عروضاً عن توسعة المسجد الحرام و كسوة الكعبة.
واستعرضت رابطة العالم الإسلامي تاريخ المملكة في خدمة القرآن والسنة من خلال أفلام مرئية ومجسمات وشاشات لمس تفاعلية، فيما قدم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة صوراً للملوك في الحرم المكي والحرم النبوي.
وعرض متحف دار الفنون الإسلامية مقتنيات خاصة بالمؤسس وتاريخ المملكة، فيما عرضت شركة كدانة للتنمية والتطوير عبر تقنية الواقع الافتراضي مشاريعها في المشاعر المقدسة.
وتضمنت الفعالية أنشطة ثقافية وفنية بمشاركة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في مكة المكرمة "جسفت"، وعرضاً للرسم على الرمل استعرض تاريخ المملكة والتطور الذي شهدته بقالب فني مميز، وأعاد الحكواتي، الماضي، بسرد شيء من تاريخ المملكة بأسلوب مشوق، وتم تخصيص منطقة خاصة بترفيه الطفل تحتوي على ركن للروبوتات والحساب الذهني والرسم على الوجه وغيرها من الأنشطة الترفيهية.
واستقبلت الفعالية زوارها، الخامسة والنصف عصراً بعروض للخيول وجدارية الرسم الجرافيتي لمواهب شابة، كما شهدت الفعالية عروضاً فلكلورية تمثل مناطق المملكة وأركاناً تعرض مقتنيات وأزياء شعبية تمثل مناطق المملكة إضافة إلى ركن الحارة المكية.