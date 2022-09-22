فعاليات "ملكية مكة" تستقبل 5 آلاف زائر في يومها الأول للاحتفاء باليوم الوطني 92

انطلقت اليوم (الخميس 22 سبتمبر) فعاليات اليوم الوطني 92، "هي لنا دار"، التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمكة المكرمة، في مركز المعارض التابع للغرفة التجارية في مكة المكرمة، وتستمر إلى يوم السبت 24 سبتمبر، وبدعم شرطة العاصمة المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر وهيئة السياحة.