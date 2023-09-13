بعد الإقبال الكبير.. بدء مرحلة فرز طلبات المرشحين لـ"جائزة الابتكار في الصناعات العسكرية"

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد أعلنت تمديد موعد قبول التقديم للجائزة حتى 5 سبتمبر الماضي نظرًا للإقبال الواسع من المخترعين والمبتكرين، مؤكدة أنها تلقت نحو 800 طلب لاختراعات متنوعة في التصنيع العسكري، بينها نحو 170 طلبًا مكتملاً مرشحًا للفوز بالجائزة، مقسمة على 147 مواطنا و23 مقيمًا، و148 من الذكور و20 من الإناث، و120 من الأفراد مقابل 48 من المجموعات التي تقدمت بمشاريع مشتركة.