شاهد من جدة.. تتويج الفائزين بدروع وجوائز كأسي "سعود بن محمد" و"الأحلام"

بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن سعود، أقيم الحفل التاسع عشر لفروسية جدة على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وكأس شركة الأحلام مارين المحدودة ودروع مجموعة الأحلام القابضة؛ حيث حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال وملاك الخيل.
تخلل حفل الخيل عروض فلكلورية شعبية ومشاركة الأسر المنتجة، فيما تكوّن الحفل من ستة أشواط كانت نتائجها على النحو التالي:
"الشوط الأول" وهو مخصص لخيل الإنتاج مفتوح أفراس عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط شيومه لمالك إسطبل الشيناوي، والمدرب عاصم أحمد، والخيّال عبدالرحمن مشهور.
"الشوط الثاني" أيضاً مخصص لخيل الإنتاج ربحت من 1-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط محترز لمالك إسطبل الطنايا، والمدرب عاصم الحربي، والخيّال توفيق الخضير.
"الشوط الثالث" للخيل العربية مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط متحد الخالدية للمالك بندر حزام شبيب آل حثلين، والمدرب بندر آل حثلين، والخيّال سلطان المطيري.
"الشوط الرابع" مخصص لخيل الإنتاج مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 2000م على درع مجموعة الأحلام القابضة، وفاز بهذا الشوط ابتهج للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيّال فلاح السبيعي.
"الشوط الخامس" لخيل الإنتاج والمستورد مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 2000م على كأس شركة الأحلام مارين المحدودة، وفاز بهذا الشوط إنسان (إيرلندا) للمالك مانع يحيى آل زمانان، والمدرب عايش الهذلي، والخيّال توفيق الخضير.
"الشوط السادس" على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود (رحمه الله) مخصص لخيل الإنتاج والمستورد عمر 3 سنوات فقط مواليد 2020م، مسافة 1400م، وفاز بهذا الشوط لعيون لاتين للمالك عبدالعزيز بن معلا السهلي، والمدرب أحمد مكي، والخيّال مشاري العيسى.
وفي نهاية الحفل سلّم الأمير سعود بن عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود الكؤوس والدروع للفائزين، كما قام عمر سليم الجهني مسؤول التشريفات والمراسم بفروسية جدة بتقديم هدية تذكارية للأمير بمناسبة تشريفه الحفل، وعقب انتهاء الحفل قام الأمير وضيوف الحفل بجولة على موقع الفعاليات؛ حيث سجل شكره للمشاركين من أسر منتجة وحرفيين وفنانين تشكيليين.