شاهد من جدة.. تتويج الفائزين بدروع وجوائز كأسي "سعود بن محمد" و"الأحلام"

بحضور الأمير سعود بن عبدالله بن سعود، أقيم الحفل التاسع عشر لفروسية جدة على كأس الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز، رحمه الله، وكأس شركة الأحلام مارين المحدودة ودروع مجموعة الأحلام القابضة؛ حيث حضر الحفل عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال وملاك الخيل.