إنجاز طبي بالرياض.. أول عملية ترميم لمجرى الدمع بالمنظار دون جراحة خارجية

سجّل مركز التميّز لطب وجراحة العيون بمستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، إنجازًا طبيًا نوعيًا، بعد نجاحه في إجراء أول عملية ترميم لمجرى الدمع عن طريق المنظار داخل التجمع، باستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة، بقيادة استشاري تجميل العيون الدكتور طاهر الشمري، وبمشاركة فريق طبي متخصص.
ويُعد هذا الإجراء المتقدم نقلة نوعية في علاج انسداد مجرى الدمع، إذ يُنفّذ عبر المنظار دون أي تدخل جراحي خارجي، ما يسهم في تقليل المضاعفات، وتسريع فترة التعافي، وتحسين النتائج العلاجية، ويعكس في الوقت ذاته جاهزية المركز لتبنّي أحدث الممارسات الطبية العالمية في طب وجراحة العيون.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي حققها المركز خلال عام 2025، حيث شهدت خدمات طب وجراحة العيون تطورًا ملحوظًا، تُوّج بإجراء ما يقارب 3,000 عملية جراحية دقيقة، شملت جراحات الماء الأبيض، والشبكية، والجلوكوما، وزراعة القرنية، وزراعة العدسات التصحيحية المتقدمة، إلى جانب طب وجراحة تجميل العيون، باستخدام تقنيات حديثة وكوادر طبية عالية التأهيل.
وأكدت إدارة المركز أن هذا النجاح يعكس مستوى التكامل بين الكفاءات الطبية الوطنية والبنية التقنية المتقدمة، ويُجسّد التزام تجمع الرياض الصحي الأول بتطوير الخدمات التخصصية، ودعم الابتكار الطبي، وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم رعاية صحية متقدمة وآمنة للمستفيدين.
ويواصل مركز التميّز لطب وجراحة العيون خلال عام 2025 ترسيخ مكانته مرجعًا تخصصيًا متقدمًا في طب وجراحة العيون، عبر توطين التقنيات الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير العالمية.