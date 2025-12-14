إنجاز طبي بالرياض.. أول عملية ترميم لمجرى الدمع بالمنظار دون جراحة خارجية

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة النجاحات التي حققها المركز خلال عام 2025، حيث شهدت خدمات طب وجراحة العيون تطورًا ملحوظًا، تُوّج بإجراء ما يقارب 3,000 عملية جراحية دقيقة، شملت جراحات الماء الأبيض، والشبكية، والجلوكوما، وزراعة القرنية، وزراعة العدسات التصحيحية المتقدمة، إلى جانب طب وجراحة تجميل العيون، باستخدام تقنيات حديثة وكوادر طبية عالية التأهيل.