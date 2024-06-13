الباحة.. 426 مصلى وجامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ حيث تم تهيئة ٣٩٨ جامعًا ومسجدًا و٢٨ مصلى في جميع محافظات المنطقة.
وأوضح مدير الفرع نواف بن عايض الغامدي، أنه تم تجهيز ٦٤ جامعًا ومسجدًا ومصلى في مدينة الباحة والقرى التابعة لها، وتجهيز ١٦٧ جامعًا ومصلى في بقية قطاع السراة وعدد ١٦٧ جامعًا ومصلى في القطاع التهامي.
وبيّن أنه تم إعداد خطة ميدانية لمراقبي المساجد لمتابعة جميع المصليات والجوامع ورفع التقارير اليومية للفِرَق المناوبة بالفرع طيلة إجازة عيد الأضحى.