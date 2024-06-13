الباحة.. 426 مصلى وجامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

وأوضح مدير الفرع نواف بن عايض الغامدي، أنه تم تجهيز ٦٤ جامعًا ومسجدًا ومصلى في مدينة الباحة والقرى التابعة لها، وتجهيز ١٦٧ جامعًا ومصلى في بقية قطاع السراة وعدد ١٦٧ جامعًا ومصلى في القطاع التهامي.