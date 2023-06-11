"اليحيى": وجدنا تعاونًا قويًا من حكومة جمهورية كوت ديفوار في تنفيذ مبادرة "طريق مكة"

وأوضح الفريق "اليحيى" لوكالة الأنباء السعودية أن المبادرة تهدف إلى تخفيف مهمة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم في بلدهم لاختصار وقتهم وحتى صعودهم للطائرة ووصولهم إلى المملكة في مقر سكنهم، وأن العمل مستمر في تطوير المبادرة لتلبي الأهداف التي تسهّل وتيسّر للوصول إلى مكة المكرمة وتأدية فريضة الحج.