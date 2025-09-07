"معرفة الأسباب العلمية لا تلغي المهابة".. خسوف كلي للقمر الليلة.. والمسند: آية تذكّر بالله

وبيّن المسند أن معرفة الأسباب العلمية لا تلغي المهابة من المسبِّب، بل تزيدها، مشيرًا إلى أن هذه الظواهر الكونية تكشف دقة النظام الإلهي الذي يحكم حركة الأجرام السماوية في مدارات محكمة بلا خلل. وأضاف أن المؤمن كلما تأمل في هذه المشاهد الكونية ازداد خشية لله وخضوعًا لعظمته، مستدلًا بقوله تعالى: (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ).