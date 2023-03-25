لقاءات بلا حواجز.. ولي العهد والسعوديين.. محبة يغزلها "جبل طويق" والمستقبل

للمواطن السعودي مساحة كبيرة في قلب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-؛ حيث تنعكس صورة هذه المساحة والعلاقة الخاصة في لقاءات سموه بشعبه التي وصف في إحداها شعب المملكة، بأنه "جبل طويق" في إصراره وهمّته، وكثيراً ما يمتدح ولي العهد، السعوديين ودورهم الريادي في تنمية وتطوير وطنهم؛ وذلك في مشهدٍ من المحبة المتبادلة؛ حيث يرى السعوديون في ولي العهد صورة القادر على صُنع المستحيل والتأسيس للمستقبل الوطن ووضعه في مصاف الدول المتقدمة.