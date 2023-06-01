محليات

اتخذوا منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج المخدرات.. الجناة الـ5 في قبضة شرطة تبوك

ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.. اتخاذ الإجراءات وإحالتهم لجهة الاختصاص
اتخذوا منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج المخدرات.. الجناة الـ5 في قبضة شرطة تبوك
واس
واس

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على 5 مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.

وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة تبوك
الجهات الأمنية
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
مادة الأمفيتامين المخدر
مادة الحشيش المخدر

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