اتخذوا منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج المخدرات.. الجناة الـ5 في قبضة شرطة تبوك

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة وإدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على 5 مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا مجهزًا بكاميرات مراقبة لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية.
وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.