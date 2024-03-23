الجوف.. جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب يصدح بصوت الحقّ منذ 72 عامًا

ويعود تاريخ إنشاء جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب إلى العام 1373هـ في عهد الملك سعود، رحمه الله؛ حيث بني بالمواد المتوفرة في البيئة المحيطة من "حجر دومة الجندل"؛ لذلك كان يطلق عليه قديمًا: "جامع الحجر"، وشهد الجامعُ الترميمَ الأول في العام 1416هـ في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد، رحمه الله، ليأتي الترميم الثاني في عام 1432هـ، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، رحمه الله؛ حيث تبلغ مساحة الجامع 2000 م2، ومساحة المواقف 2500 م2.