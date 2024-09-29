"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وحائل وعسير وجازان والباحة والقصيم ونجران).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وضرما ورماح والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والشماسية والرس والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا متوسطة على بدر الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني زيد وجذم وميسان ويلملم، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي ويني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها واحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية وخيبر. وتشهد رياحًا شديدة على الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ18 من مساء الاثنين.