"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وبني زيد وجذم وميسان ويلملم، وأتربة مثارة على الخرمة والمويه، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الاثنين.