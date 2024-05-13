خلال أسبوع.. "أمانة الرياض" تنجز 68.862 متراً طولياً من أعمال السفلتة وإصلاح 1796 عمود إنارة

استعرضت أمانة منطقة الرياض، مجموعة من الإحصاءات والأرقام لمنجزاتها خلال أسبوع (من 3 إلى 9 مايو) الجاري.
وأوضحت "الأمانة"، أنه ارتقاءً بمستوى الخدمات البلدية، وكفاءة استدامتها، توزّعت الأعمال وتنوّعت في مختلف أنحاء مدينة الرياض خلال أسبوع؛ لتتضمن الإصلاحات، والصيانة، والمعالجة، والمراقبة؛ لتعزيز الكفاءة والاستدامة الشاملة، استمراراً نحو تحقيق التطلعات الهادفة إلى رفع جودة الحياة.
تفصيلاً، أكّدت أنها أنهت 68.862 متراً طولياً من أعمال السفلتة وصيانة 1796 عمود إنارة، وإصلاح 29.337م2 من الحفر والهبوط الأرضي، وصيانة 299م2 من فواصل التمدُّد والجسور، و199 لوحة إرشادية، و440 من خطوط التصريف، إضافة إلى صيانة 75498.3م طولي من أنابيب السيول.